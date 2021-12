Il tennis moderno verso quale direzione sta andando? Addetti ai lavori e appassionati se lo chiedono insistentemente soprattutto perché si è testimoni di un cambio di rotta inevitabile. I tre grandi di questo sport, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, prima o dopo dovranno passare la mano.

Federer, da questo punto di vista, non ha fatto ancora capire con precisione quando esattamente tornerà, dovendo tener conto dei suoi guai fisici e dello scoccare inevitabile del tempo. Da osservatore interessato, però, Roger ha espresso delle valutazioni davvero interessanti relativamente allo sviluppo del gioco.

L’evoluzione dei materiali e una qualsivoglia uniformità delle superfici stanno portando i tennisti a seguire una filosofia molto simile, in cui la potenza del colpo da fondo da entrambi i lati è molto importante. Nelle ultime esternazioni pubbliche, infatti, lo svizzero ha espresso un parere interessante.

Quasi tutti i Next Gen colpiscono fortissimo sia di dritto che di rovescio. Non era così quando ho iniziato il mio percorso nel circuito. Precedentemente c’erano tennisti capaci di giocare molto forte soprattutto su un colpo, mentre ora la situazione è diversa perché è davvero complicato cogliere le differenze. Mi sembra una tendenza piuttosto chiara ormai“, le parole dell’elvetico.

Indubbiamente, se si pensa a giovani di qualità come Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, in grado di sviluppare grandi velocità con entrambi i fondamentali, si può comprendere bene in che modo il tennis si stia sviluppando. Sarà quindi sempre più difficile prendere visione di giocatori con variazioni? Probabilmente sì.

