Tennis

Tennis, Roger Federer si ritira: i suoi 10 colpi dello svizzero che ci hanno fatto emozionare

TENNIS - Non è mai facile dire addio a un campione del calibro di Roger Federer: siamo praticamente cresciuti tutti con lui e non vorremmo mai dovergli dire "addio". Invece quel momento è arrivato: il campione svizzero lascerà al termine della Laver Cup 2022. Ma è già il momento di salutarlo in un certo modo.

00:04:47, 29 minuti fa