Tutti gli appassionati di tennis, e non solo i suoi tifosi, hanno scritto nella loro personale letterina a Babbo Natale di rivedere presto in campo Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, infatti, non più di tardi di due settimane fa aveva “spaventato” i fan ammettendo che le sue condizioni fisiche, più precisamente il ginocchio, non fossero ancora perfette. Lo scenario appariva inevitabile, ovvero “rischio elevato” di dover saltare il primo torneo del Grande Slam, gli Australian Open 2021.

L’elvetico sa bene che non ha senso forzare i tempi e, quindi, il Major oceanico potrebbe davvero non vedere nel tabellone il nome di King Roger tra i partecipanti. I suoi obiettivi stagionali dopotutto sono sostanzialmente due: Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. Anche per questo motivo mettere a rischio nuovamente il ginocchio con un rientro prematuro potrebbe davvero essere deleterio, soprattutto per un tennista che va verso i 40 anni.

Federer è tornato a parlare nelle ultime ore per mezzo di un video diffuso dall’ATP. “Spero che stiate tutti bene dopo un anno difficilissimo – le parole riportate da TennisWorldItalia.com – Volevo ringraziare tutti voi per avermi conferito il premio di giocatore preferito dai fan anche quest’anno. Un ringraziamento all’ATP, a tutti gli appassionati di tennis che hanno votato per me e che vogliono rivedermi nuovamente in campo. Mi sto allenando duramente per renderlo possibile, mi auguro di poter giocare presto davanti a tanta gente. Buon Natale e spero che la situazione migliori il prossimo anno. Non vedo l’ora di rivedervi tutti molto presto”.

Lo svizzero, quindi, non dà date certe sul suo rientro e nemmeno scioglie i dubbi sugli Australian Open. Il primo torneo del Grande Slam della stagione ben difficilmente vedrà il nativo di Basilea ai nastri di partenza. Il mondo del tennis ed i tifosi sono in attesa. Quanto tornerà King Roger? L’importante, ovviamente, è che quando avverrà sarà al 100% della condizione.

