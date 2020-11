Una foto. Una semplice foto, con un messaggio ancor più asciutto: “Back to work – Ritorno al lavoro” . In pieno stile-Roger Federer. Senza troppi fronzoli, ma con tanta sostanza. L’annuncio è di quelli importanti, però. Il fuoriclasse svizzero, infatti, ha voluto raccontare a tutti i suoi tifosi che sì, finalmente è tornato a fare sul serio su un campo da tennis. Dopo una lunga attesa il vincitore di 20 titoli del Grande Slam, quindi, inizia a puntare il mirino verso il ritorno al tennis giocato, ovvero alla stagione 2021 . Sarà l’ultima della sua carriera? Questi sono discorsi totalmente secondari ora.

È decisamente più importante pensare che oggi, venerdì 6 novembre 2020, Roger Federer ha potuto fare nuovamente ciò che ama, ovvero giocare a tennis. Cosa che ha sempre saputo fare in maniera celestiale, ma che non poteva mettere in atto da ben 281 giorni. L’ultimo incontro disputato dal nativo di Basilea porta quella data ed era la semifinale contro Novak Djokovic in Australia. Sembra passata un'era geologica da quel giorno. Era davvero tempo per King Roger di tornare a riprendere la racchetta in mano. La nuova annata si avvicina ad ampi passi e l’elvetico vuole farsi trovare pronto all’appuntamento.