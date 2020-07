Dal nostro partner OAsport.it

E’ Andrey Rublev il vincitore del Thiem’s 7.Il russo sorprende Dominic Thiem in finale, aggiudicandosi il match al super tie-break: il punteggio finale dice 6-2 5-7 10-8 in favore del numero 14 del mondo, che supera quindi il padrone di casa e grande favorito del torneo.

L’andamento del primo set si delinea piuttosto chiaramente fin dal principio: se Thiem mostra notevoli difficoltà alla battuta, Rublev, al contrario, gioca in scioltezza i propri turni di servizio. Così, dopo aver annullato due palle break già nel primo game, il numero 3 del mondo è costretto a cedere nel corso del terzo gioco, lasciando al russo un prezioso vantaggio. Rublev lo amministra comodamente e nel settimo game lo raddoppia, piazzando un nuovo break e salendo sul 5-2. Nel successivo turno di battuta il numero 14 del ranking ATP concede per la prima volta una palla break al suo avversario, ma è abile nell’annullarla e nel chiudere il primo set sul 6-2.

Il secondo parziale è combattutissimo ed emozionante fin dalle prime battute. Thiem rientra in campo con un piglio diverso e riesce finalmente a trovare delle contromisure in risposta, ma nel secondo game si fa annullare tre break point. Dopo un break ed immediato controbreak tra terzo e quarto gioco, è Rublev a strappare nuovamente il servizio all’avversario durante il settimo gioco e a rompere l’equilibrio. Dopo una lunga interruzione per pioggia, il padrone di casa replica immediatamente e, dopo aver sciupato quattro palle break, concretizza la quinta e ripristina la parità. Thiem piazza poi un break decisivo nel dodicesimo gioco, assicurandosi il secondo set per 7-5.

Il trofeo viene dunque assegnato al super tie-break. Dopo un avvio estremamente equilibrato, Rublev conquista due punti sul servizio dell’austriaco e sale sull’8-6. Thiem riesce ad annullare due match point, ma al terzo deve arrendersi: il 10-8 finale incorona il russo come vincitore del Thiem’s 7.

A livello statistico, il conto degli ace è favorevole a Thiem (5-3), mentre i doppi falli sono in parità (4-4). Identica la percentuale delle prime in campo (71% per entrambi i giocatori), simile quella dei punti vinti con la prima di servizio (60% di Thiem contro 63% di Rublev), mentre a fare la differenza è quella dei punti vinti con la seconda (50% del russo contro 32% dell’austriaco).

