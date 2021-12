Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono diventati ormai sinonimo di tennis. Ma da quanto li sentiamo nominare? Per Federer l'anno più vincente è stato il 2006, per Nadal il 2010, mentre è il 2011 l'anno dei record di Djokovic. Non da ultimo, il serbo quest'anno ha concluso la stagione in vetta al ranking ATP per la settima volta in assoluto ( Roger, Rafaele Novaksono diventati ormai sinonimo di tennis. Ma da quanto li sentiamo nominare? Per Federer l'anno più vincente è stato il 2006, per Nadal il 2010, mentre è il 2011 l'anno dei record di Djokovic. Non da ultimo, il serbo quest'anno ha concluso la stagione in vetta al ranking ATP per la settima volta in assoluto ( superando tra l'altro il record di settimane consecutive al vertice ).

Ma i 3 Big quando lasceranno il posto ai Next Gen? Ebbene sì, i giovani tennisti sognano di rompere l'egemonia dei tre colossi, aprendosi un varco tra i grandi. Holger Rune, 18enne danese, in un’intervista a “Essentially Sports”, non nasconde che sia incredibile poter vedere ancora Federer, Nadal e Djokovic vincenti in campo, ma è determinato a interrompere il dominio dei Big

Alcuni ragazzi come Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas hanno già fatto vedere grandi cose, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ci mancano tanto le sfide all'ultimo sangue fra Nadal, Federer e Djokovic. Al tempo stesso, è giusto che ci sia un ricambio al vertice. La gente ha bisogno di tempo per abituarsi ai volti nuovi del circuito maschile. È arrivato il momento per i Next Gen di mostrare ciò di cui sono capaci. [Rune a Essentially Sports]

Rune invita così i Next Gen a scendere in campo più determinati che mai, perché le cose in vetta stanno per cambiare.

