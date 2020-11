Salvatore Caruso in questo particolarissimo 2020 sembra aver trovato la sua vera dimensione. Il siciliano occupa la posizione numero 76 del ranking ATP e ha dimostrato ormai una certa solidità di gioco e sicurezza nei propri fondamentali. E’ stato un percorso di crescita lento ma costante che ha portato il 27enne nativo di Avola a diventare uno dei migliori giocatori azzurri. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Salvatore Caruso ha parlato della difficile situazione che il mondo sta vivendo a causa del Covid-19: “Non possiamo lamentarci, almeno in chiave personale. Certo non è facile a volte giocare, tornare in albergo da reclusi e non avere veri momenti di relax. Penso però ai tanti che versano in gravi difficoltà, stanno male o hanno perso il lavoro.Mi considero un privilegiato per aver potuto continuare a fare ciò che più amo, al contempo lavorare e guadagnare. Le difficoltà rappresentano solo un aspetto mentale da superare“.