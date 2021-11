Novak Djokovic ha infranto il Pete Sampras e durante le Atp Finals di Torino è stato incoronato per il settimo anno re del circuito maschile. Nelle sue parole la gratitudine per la leggenda americana, in vetta alla classifica Atp dal 1993 al 1998: Il passato e il presente del tennis in un record. A Parigi-Bercyha infranto il primato di stagioni concluse da n° 1 del mondo die durante le Atp Finals di Torino è stato incoronato per il settimo anno re del circuito maschile. Nelle sue parole la gratitudine per la leggenda americana, in vetta alla classifica Atp dal 1993 al 1998:

"Uno in più di Pete Sampras, il mio idolo d'infanzia. È stato lui a farmi iniziare a giocare a tennis. La prima volta che ho visto una partita in televisione è stata la sua finale a Wimbledon nel 1993..."

Ad

CHI È IL TENNISTA PIÙ FORTE DELLA STORIA? Novak Djokovic Roger Federer Rafael Nadal Pete Sampras Andrè Agassi Rod Laver Bjorn Borg Jimmy Connors John McEnroe Ivan Lendl

Tennis Scomparsa Peng, parla Djokovic: "Storia scioccante" 2 ORE FA

La risposta di Sampras ai microfoni Atp

“Sono stato il migliore per tanti anni, ma lui ha fatto più di me. È stato più continuo, ha vinto più tornei, più Slam… Non credo che in futuro qualcuno riuscirà a finire per sette stagioni di fila da migliore del mondo. In più lui lo ha fatto in un momento in cui ha dominato Federer e Nadal e ha contenuto la generazione successiva. Sono rimasto molto colpito dalla sua trasformazione da giovane atleta di talento, mentalmente un po' fragile, a quello che è oggi. Per me è il migliore di sempre".

Djokovic: "Numero 1? Incredibile aver superato il mio idolo Sampras"

Roland Garros Kyrgios: “Il Roland Garros è spazzatura, Roger Federer è il GOAT” 14 ORE FA