Una soluzione d’emergenza. Non è un periodo semplice per Jannik Sinner. L’altoatesino, reduce dal ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 , deve fare i conti con i problemi del proprio corpo e, nello stesso tempo, anche con alcuni imprevisti riguardanti il proprio staff tecnico. . Non è un periodo semplice per. L’altoatesino, reduce dal ritiro negli a causa di un fastidio al ginocchio sinistro , deve fare i conti con i problemi del proprio corpo e, nello stesso tempo, anche con alcuni imprevisti riguardanti il proprio staff tecnico.

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Paolo Cadamuro (fisioterapista del team di Simone Vagnozzi) è stato costretto a interrompere il rapporto di collaborazione con l’altoatesino per un’operazione chirurgica a cui è stato costretto a sottoporsi in questi giorni. Una notizia emersa nelle ultime ore attraverso le Stories su Instagram dello stesso Cadamuro, con messaggio annesso: “Un piccolo intervento interrompe un grande sogno. E’ stata un’esperienza fantastica! Jannik ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua carriera“.

Il nome riportato dalla Rosea, in sostituzione del fisioterapista menzionato, è quello di Jérôme Bianchi, fino a pochi mesi fa fisioterapista del greco Stefanos Tstitsipas, che vanta collaborazioni anche con atleti di rilievo internazionale come Stan Wawrinka e Maria Sharapova.

Il ragazzo di Sesto Pusteria, dunque, si augura che le sue disavventure in tutti i sensi siano finite qui in un 2022 nel quale la gestione del suo fisico è stata spesso dibattuta, anche da chi come Claudio Zimaglia (fisioterapista del team di Riccardo Piatti) aveva criticato l’agire del nuovo staff di Vagnozzi.

Sinner: "Stavo giocando bene e tornerò più forte di prima"

