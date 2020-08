Dal nostro partner OAsport.it

Una situazione difficile in Italia e nel mondo per la pandemia. Negli Stati Uniti, comunque, si guarda al rientro a scuola che dovrebbe esserci tra poco più di un mese. In questo contesto così difficile, Serena Williams, in partnership con il brand di abbigliamento Bella+Canvas e con la National School Board Association, ha deciso di donare 4,25 milioni di mascherine a diverse strutture scolastiche americane. “Sono grata di poter aiutare a educare le nostre scuole a proposito di questa risorsa e di avere l’opportunità di aiutare così tanti studenti“, le parole di Serena su Instagram (riportate da ubitennis).

