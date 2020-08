Dal nostro partner OAsport.it

Serena Williams presto tornerà in campo dopo la lungo sosta legata all’emergenza Covid-19. La campionessa statunitense giocherà a Lexington, Kentucky, al Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics. Un ritorno atteso e che servirà per capire quale siano le condizioni fisiche dell’americana in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

Non avrei mai pensato di giocare in condizioni come queste, ma forse il futuro va in questa direzione, con distanziamento sociale e telecomunicazioni – ha spiegato Serena Williams – La pandemia mi ha insegnato a non programmare, perché le cose possono cambiare molto velocemente. Penso di giocare i tornei che riusciranno ad andare in scena, senza pormi degli obiettivi a priori”.

Una situazione anomala che non riguarda solo Serena Williams ma l’intero circuito del tennis mondiale. La campionessa americana per continuare la sua preparazione, visto che i suoi fisioterapisti sono in Europa, ha sostanzialmente cambiato il gruppo di lavoro: “Risolto quel problema non è stato tutto troppo diverso dal solito, anche se ovviamente non sono potuta andare in palestra, e forse non ci andrò per parecchio tempo. Fortunatamente non faccio pesi, i miei bicipiti me li ha forniti direttamente la mia mamma, ma mio marito mi ha aiutato a costruire una palestra in casa, così come un campo da tennis. Il campo è una specie di rifugio per me, avrei dovuto pensarci 20 anni fa, ho cercato di chiamare quanti più giocatori possibile ad allenarmi con me, con la scusa che la superficie era esattamente quella dello US Open“.

La parola d’ordine, ovviamente, è precauzione. Serena Williams ha raccontato come viaggia in questo periodo molto particolare: “Viaggio con circa 50 maschere, non vado da nessuna parte senza, tutti quelli che sono nella ‘Serena bubble’ sono estremamente prudenti, si parla della vita di ognuno“.

