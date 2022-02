Giornate di attesa e riflessione per Jannik Sinner. Dopo il forfait a Rotterdam post covid, il tennista azzurro salterà anche il torneo di Marsiglia che si disputerà dal 14 al 20 febbraio sul cemento del Palais des Sports Marseille. Sinner non è ancora in forma e dovrebbe rientrare nella seconda parte di febbraio in quel di Dubai per l'ATP 500 dove ci sarà anche l'atteso ritorno di Novak Djokovic che non ha potuto disputare recentemente l'Australian Open. Detto questo, la notizia più importante riguarda quella del coach di Sinner. Secondo Sky Sport, infatti, il 20enne di San Candido si sarebbe separato dal suo storico coach Riccardo Piatti che lo seguiva da ormai 8 anni.

Nessun disguido o litigata, ma solo la voglia di Sinner di fare un cambiamento dopo il lavoro svolto con Piatti. Sky Sport segnala che la decisione è maturata proprio durante gli Australian Open e che, quindi, verrà ufficializzato il tutto nei prossimi giorni. Durante lo Slam australiano si era addirittura accostato John McEnroe come nuovo coach, ma solo in versione “part time”. La cosa non è andata avanti e, al momento, non si conosce il profilo di chi prenderà il posto di Piatti.

