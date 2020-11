Nella capitale bulgara si giocherà da lunedì 9 novembre a domenica 15 novembre e i due italiani cercheranno di esprimersi al meglio in uno degli ultimi appuntamenti di questa tormentata stagione.

Ranking ATP: Djokovic in vetta, Berrettini n.10 e grande balzo di Sonego

Jannik Sinner è reduce dal ritiro di Vienna a causa di una vescica al piede , ma dovrebbe avere recuperato e cercherà di farsi strada per ottenere un altro bel risultato dopo i quarti di finale al Roland Garros.

Lorenzo Sonego è invece reduce dalla vittoria sul numero 1 Novak Djokovic e dalla finale nel torneo ATP 500 di Vienna, seguito dalla sconfitta contro Alex De Minaur al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy. Stefano Travaglia e Lorenzo Caruso devono sperare in qualche cancellazione altrui per entrare nel tabellone principale, Marco Cecchinato prenderà parte alle qualificazioni. Il sorteggio del tabellone è previsto per sabato 7 novembre.