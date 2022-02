Jannik Sinner torna sui social per fare un altro annuncio. Questa volta per nominare ufficialmente Simone Vagnozzi come suo nuovo coach, anche se la notizia era conosciuta ai più da mesi, considerando che l'ex allenatore di Cecchinato lavorava già con Sinner da tempo durante i periodi di permanenza a Montecarlo. Il debutto avverrà a Dubai, ATP 500, torneo molto importante che vedrà anche 24 ore dopo aver ufficializzato l'addio a Riccardo Piatti , dopo più di 6 anni di collaborazione,torna sui social per fare un altro annuncio. Questa volta per nominare ufficialmentecome suo nuovo coach, anche se la notizia era conosciuta ai più da mesi, considerando che l'ex allenatore di Cecchinato lavorava già con Sinner da tempo durante i periodi di permanenza a Montecarlo. Il debutto avverrà a, ATP 500, torneo molto importante che vedrà anche il ritorno 'in pista' di Novak Djokovic . Sinner, nel suo comunicato, non ha fatto però nessun cenno alla figura del super coach , almeno non per adesso.

Il comunicato di Sinner

Sono felice di annunciare che lavorerò con Simone Vagnozzi e sarà lui a guidare il mio team. Al momento non abbiamo piani di aggiungere qualche altro membro, ma esamineremo la situazione mano mano. Sono eccitato di far partire questo nuovo capitolo

Chi è Simone Vagnozzi?

Classe 1983, allievo di Max Sartori, Simone Vagnozzi è cresciuto nella stessa nidiata di giocatori azzurri di buon livello formata da Andreas Seppi e Karin Knapp. Da giocatore è entrato nel tabellone principale in 3 Slam su 4 (Roland Garros, US Open e Wimbledon), ma non andando mai oltre il primo turno. Nel corso della sua carriera ha intrapreso un legame molto stretto con l’attuale manager di Sinner, Alex Vittur. Era stato proprio Vittur a presentare Sinner a Sartori, che a sua volta lo aveva segnalato a Piatti.

Chiusa a 32 anni la sua carriera da giocatore, Vagnozzi -verso la fine del 2016 - intraprende la carriera di tecnico di Marco Cecchinato che sotto la sua guida passa dal 180° posto del ranking al 16°, raggiungendo la semifinale del Roland Garros nel 2018 e aggiudicandosi 3 titoli ATP. La crisi di risultati del 2019 porta alla separazione da Marco Cecchinato e quello stesso anno passa alla guida tecnica di un altro giocatore marchigiano, Stefano Travaglia. Sotto la sua guida, il tennista marchigiano entra per la prima volta nella top 100 e nel febbraio 2021 raggiunge il 60º posto della classifica ATP. Dopo una serie di risultati negativi nel maggio dello scorso anno il loro rapporto viene interrotto.

E il super coach?

Il discorso Magnus Norman, comunque, non si sarebbe concluso e ufficializzato in questi giorni. Si sapeva che Vagnozzi avrebbe seguito in prima persona Sinner fino al Roland Garros. Nel corso delle prossime settimane ripartiranno le trattative tra Vittur e il coach svedese circa la sua disponibilità a seguire Sinner dopo essere stato in passato allenatore di giocatori come Söderling o Wawrinka. Dai primi contatti ci sarebbe l'interesse da parte di Norman, ma è ancora lontano l'accordo definitivo tra le parti.

