Sorana Cirstea alza la voce contro l'influenza del marketing in questo sport dopo che l'Adidas le ha detto che "è meglio essere belle ed essere tra le prime 20 piuttosto che essere brutte ed essere la numero 1". CirsteaLa Fileu", Cirstea ha detto che è stata data maggiore considerazione al suo aspetto esteriore piuttosto che a ciò che ha fatto in campo. La tennista rumenaalza la voce contro l'influenza del marketing in questo sport dopo che l'Adidas le ha detto cheCirstea , attualmente numero 38 della classifica WTA , ha usato la sua esperienza con il colosso sportivo tedesco come esempio di come il marketing possa essere più importante delle prestazioni nel tennis femminile. Parlando al podcast "", Cirstea ha detto che è stata data maggiore considerazione al suo aspetto esteriore piuttosto che a ciò che ha fatto in campo.

"Ricordo quando ho firmato un contratto con l'Adidas. Tutto il tempo, e considerando che mi consideravano un bell'atleta, mi dicevano: 'Meglio essere belli ed essere tra i primi 20 che essere brutti ed essere No 1'. Se sei tra i primi 20, sei visto ovunque, sei lì 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, ogni settimana, ogni torneo. È allora che ti rendi conto che hanno le loro quote e che tutto riguarda il marketing. Ad esempio, le stelle più pagate sono americane, cinesi o giapponesi. In Giappone la giocatrice più pagata è (Naomi) Osaka, negli ultimi anni è stata l'atleta più pagata in tutti gli sport".

È il mercato! Vende la Gran Bretagna e vende anche la Spagna. L'Europa dell'Est non vende! Non è la stessa cosa e dipende molto da te e dalla tua personalità, da come ispiri le persone e da come ti presenti, anche questo conta molto".

Cirstea, 32 anni, ha raggiunto la posizione numero 21 in carriera nell'agosto 2013. La sua migliore prestazione in un Grande Slam è stata una corsa ai quarti di finale dell'Open di Francia nel 2009, mentre l'anno scorso ha vinto l'Istanbul Open, il secondo titolo in singolare della sua carriera ma il primo dal 2008. È stata sponsorizzata da Adidas dal 2006 al 2016 e da allora è stata equipaggiata da New Balance.

