Federer deve giocare altri 5-6 anni, così Nole può continuare a batterlo ed aumentare il vantaggio negli scontri diretti. C'è grande sportività tra di loro, ma non puoi essere amico con qualcuno che sta lottando contro di te per i soldi, i titoli e il primo posto nel ranking ATP.

Srdjan Djokovic e la provocazione, una lunga storia d'amore. Dopo le parole di settimana scorsa, in cui definiva il figlio come "il migliore di tutti", il padre del campione serbo ha rincarato la dose con l'ennesimo aggressivo. Se l'è presa contro lo squalifica dello US Open 2020, contro il mancato rispetto per Nole e contro lo sportsmanship awards (riconoscimento alla sportività) che non ha ancora premiato una volta il classe 1987.

Sulla squalifica allo US Open 2020

"È stato un incidente. Una cosa che è successa anche a Federer, Nadal e altri, ma nessuno è stato squalificato come Novak. Non hanno nessun rispetto per il miglior giocatore al mondo. Negli ultimi 15 anni Novak si è congratulato con i suoi avversari dopo ogni sconfitta. Federer ha vinto 13 sportsmanship awards, Novak nemmeno uno. Magari lo premieranno a 45 anni quando si ritirerà."

