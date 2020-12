La stagione tennistica è stata notevolmente condizionata dalla pandemia e chi ha sofferto particolarmente è stato il circuito WTA, con molti tornei in meno rispetto a quello ATP, che è riuscito in questi mesi a mantenere una certa normalità rispetto al passato. Steve Simon, CEO della WTA, è stato intervistato da Tennis Majors dove ha parlato proprio della situazione che si è venuta a creare quest’anno: “Penso che bisogni fare i complimenti sia ai tornei che alle giocatrici per quanto fatto quest’anno. I montepremi non torneranno alla normalità, non ci sono dubbi a riguardo. Come chiunque altro, le nostre atlete hanno avuto una stagione complicata dal punto di vista economico, e lo stesso vale per i tornei. Questi ultimi hanno operato per contenere le perdite, non per guadagnare”.