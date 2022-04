Matteo Berrettini salterà l'intero percorso di avvicinamento al Roland Garros sulla terra rossa Montecarlo (l'anno scorso si fermò ai sedicesimi), Madrid (dove difendeva la finale persa con Zverev nel 2021, 600 punti) e Roma (ottavi, 90 punti). L'allievo di Vincenzo Santopadre, che si era cancellato da Indian Wells per procedere all'operazione in accordo con il suo team, mette dunque nel mirino la stagione sull'erba, presumibilmente l'ATP 500 del Queen's (dove detiene il titolo) e Wimbledon. Era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità:salterà l'intero percorso di avvicinamento al Roland Garros sulla terra rossa per recuperare dalla recente operazione alla mano destra (una decina di giorni fa ha subito un intervento al mignolo). Con un post sui propri canali social, il tennista romano, n° 1 d'Italia, ha confermato la sua assenza nei Masters 1000 di(l'anno scorso si fermò ai sedicesimi),(dove difendeva la finale persa con Zverev nel 2021, 600 punti) e(ottavi, 90 punti). L'allievo di Vincenzo Santopadre, che si era cancellato da Indian Wells per procedere all'operazione in accordo con il suo team, mette dunque nel mirino la stagione sull'erba, presumibilmente l'ATP 500 del Queen's (dove detiene il titolo) e Wimbledon.

Il post di Berrettini

"Aggiornamento: seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore. Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo".

