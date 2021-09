Incredibile disavventura per Tennys Sandren al Challenger Cary II nella Carolina del Nord. Il 30enne americano è stato squalificato dopo solo un game e mezzo per aver colpito un giudice di linea. Il tutto sotto gli occhi del suo avversario, il connazionale Christopher Eubanks che dopo aver subito un break in apertura di match si è ritrovato catapultato agli ottavi. Ma ripercorriamo gli eventi che hanno portato l'ex numero 44 del mondo (oggi 105) a dover lasciare il campo con una sconfitta a tavolino. Lo ha spiegato lui stesso in un tweet.

La ricostruzione

US Open Tifosi, che spettacolo! Il meglio dagli spalti degli US Open 17 ORE FA

Sul 40-40 del secondo game, un raccattapalle colpisce involontariamente Sandgren al bassoventre con una pallina. L'americano, istintivamente, la scaglia lontano e questa, a sua volta, va a colpire sulla gamba un giudice di linea, non prima di essere stata deviata da una barriera. Non si tratta sicuramente di un gesto volontario, ma il regolamento parla chiaro (come successo agli US Open 2020 a Novak Djokovic).

Djokovic, dalla pallata alla squalifica: il riassunto in 3 minuti

US Open La lezione di Alcott dopo il Grande Slam: "Fiero della mia disabilità" 20 ORE FA