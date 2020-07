Tennis, Thiem's 7 2020: ci sarà anche Matteo Berrettini tra i partecipanti

Dal nostro partner OAsport.it

Il torneo esibizione di tennis di Kitzbühel, denominato Thiem’s 7, è previsto dal 7 all’11 luglio e vedrà protagonisti otto atleti. Ci saranno l’azzurro Matteo Berrettini, il tedesco Jan-Lennard Struff, gli austriaci Dominic Thiem e Dennis Novak, i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Andiamo a scoprire la composizione dei gironi.

Nel Gruppo IFA ci saranno l’austriaco Dominic Thiem, numero 1 del torneo, il russo Andrey Rublev, il teutonico Jan-Lennard Struff ed il norvegese Casper Ruud, mentre nel Gruppo Soccer-Coin si affronteranno Matteo Berrettini, l’iberico Roberto Bautista Agut, il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dennis Novak.

Play Icon

UTS UTS: Berrettini demolisce Popyrin (4-0) e vede vicinissimo il sogno semifinali DA 16 ORE

Berrettini affronterà martedì 7 l’austriaco Dennis Novak (terzo match dalle ore 11.00), mercoledì 8 l’iberico Roberto Bautista Agut (secondo match dalle ore 11.00) e giovedì 9 il russo Karen Khachanov (secondo match dalle ore 18.30). Semifinali venerdì 10 dalle ore 11.00, finali sabato 11 dalle ore 11.30.

Gruppi

Gruppo IFA

Dominic Thiem [AUT] # 1

Andrey Rublev [RUS] # 4

Jan-Lennard Struff [GER] # 6

Casper Ruud [NOR] # 7

Gruppo Soccer-Coin

Matteo Berrettini [ITA] # 2

Roberto Bautista Agut [ESP] # 3

Karen Khachanov [RUS] # 5

Dennis Novak [AUT] # 8

Programma

Martedì 7 luglio 2020

Sessione diurna ore 11.00

ERLER VS RODIONOV (Esibizione)

RUBLEV VS STRUFF

THIEM VS RUUD

BERRETTINI VS NOVAK

Sessione notturna ore 18.30

OFNER VS MIEDLER (Esibizione)

KHACHANOV VS BAUTISTA AGUT

Mercoledì 8 luglio 2020

Sessione diurna ore 11.00

RODIONOV VS MIEDLER (Esibizione)

BERRETTINI VS BAUTISTA AGUT

KHACHANOV VS NOVAK

STRUFF VS RUUD

Sessione notturna ore 18.30

ERLER – VS OFNER (Esibizione)

THIEM VS RUBLEV

Giovedì 9 luglio 2020

Sessione diurna ore 13.00

BAUTISTA AGUT VS NOVAK

RUBLEV VS RUUD

THIEM VS STRUFF

Sessione notturna ore 18.30

TENNIS SU SEDIA A ROTELLE CON NICO LANGMANN E AMICI (Esibizione)

BERRETTINI VS KHACHANOV

Venerdì 10 luglio 2020

Semifinali ore 11.00

ERLER VS MIEDLER (Esibizione)

PRIMA SEMIFINALE

SECONDA SEMIFINALE

OFNER VS RODIONOV (Esibizione)

Sabato 11 luglio 2020

Finali ore 11.30

PARTITA PER IL 3 ° POSTO

FINALE

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH UTS: Berrettini demolisce Popyrin (4-0) e vede vicinissimo il sogno semifinali 00:01:17

Play Icon

UTS Moutet se la prende con Tsitsipas: "Tuo padre disturba quando vado al servizio. Dov'è il rispetto?" DA 17 ORE

Play Icon