Il match tra Matteo Berrettini e il russo Andrey Rublev non si chiude qui. Sul punteggio di 6-4 2-1 in favore di quest’ultimo, infatti, la semifinale del Thiem’s 7, che doveva designare lo sfidante del padrone di casa ,è rimasta interrotta per una pioggia che ha più volte bloccato tutto. Si cercherà di terminare domani a mezzogiorno, con un programma che, a questo punto, è ragionevolmente stravolto dal susseguirsi degli eventi. Il problema, però, è che anche per domani le previsioni non sono propriamente delle migliori.

Il primo set, più che dal tennis in quanto tale, viene funestato dalla pioggia: per due volte, infatti, il match è disturbato dalla furia di Giove Pluvio, la prima quando ancora deve iniziare e la seconda sul 3-3, quando l’interruzione dura quasi due ore. Al ritorno in campo, i due giocatori seguono i servizi fino al 4-5, quando Berrettini deve soccombere a varie buone risposte di Rublev e, in questo modo, è costretto a cedere sia il servizio (a 30) che il set.

Non passano molti minuti, però, che, quando Rublev è avanti 2-1 nel secondo parziale, si verifichi un’altra sospensione, la terza di oggi. Rientrati in campo alle otto della sera, i due neanche fanno in tempo a fare il riscaldamento che ricomincia la pioggia battente, che obbliga al rinvio definitivo a sabato.

Diventa dunque questo il programma ufficiale

La finale 3/4° posto originalmente in programma alle 11:30 è cancellata

La semifinale Berrettini-Rublev ripartirà dalle ore 12:00

A termine della sfida, 30 minuti di pausa prima della finalissima

