Una notizia di un certo rilievo nel mondo del tennis: Toni Nadal torna nel circuito ATP, ma non sarà per allenare il nipote Rafa, ma per entrare a far parte dello staff di Felix Auger-Aliassime.

Il tennista canadese ha annunciato l’ingaggio dello zio del 20 volte vincitore Slam. Un accordo che non prevede una presenza fissa, ma soltanto nei tornei più importanti. Una collaborazione che prenderà il via dal Masters1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra.

ATP, Cagliari Musetti vince e lancia la racchetta: l'esultanza dell'azzurro UN' ORA FA

Toni Nadal, che resta direttore della Rafa Nadal Academy, ha attirato l’attenzione del 20enne nordamericano con i suoi metodi di lavoro proprio durante una delle sue presenze a Maiorca. Lo scopo sarà quello di far ritrovare la retta via a Felix, apparso un po’ in difficoltà nell’ultimo periodo e non in grado di avere la dovuta continuità.

Non vi sono dubbi, infatti, che Auger-Aliassime sia tra i prospetti più interessanti, ma nello stesso tempo soprattutto dal punto di vista mentale ha fatto vedere delle criticità. Toni Nadal ha aggiunto che in caso di un incrocio tra lui e il nipote Rafa, non sarà presente nel box di Auger-Aliassime per quella partita.

Highlights | Felix Auger-Aliassime - Aslan Karatsev

ATP, Cagliari Musetti punge Evans: "Sono giovane, ma non deve trattarmi così" UN' ORA FA