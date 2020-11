Da singing in the rain a playing in the rain il passo può essere breve. Soprattutto se ti chiami Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, che nella giornata di ieri, al combined di tennis a Heraklion, hanno aprofittato dell'acquazzone greco per giocare una partita completamente insolita. Nel campo dedicato al fratello (Stefanos), Petros e Aristotelis si sono divertiti con tocchi al volo, tuffi spettacolari e proteste sulle chiamate dell'arbitro (occasionale) che a malapena poteva immaginare dove fossero le righe.