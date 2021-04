Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’ATP ha annunciato che nella settimana rimasta scoperta a causa del rinvio di una settimana del Roland Garros ci sarà un 250 a Parma, già sede di fortunati tornei Challenger in passato e alla sua prima volta sul circuito maggiore.

Si tratta, ad oggi, del quinto evento a livello ATP in calendario in Italia, dopo il 250 di Cagliari della scorsa settimana, gli Internazionali d’Italia a Roma, che come Masters 1000 prenderanno il via il 9 maggio, le Next Gen ATP Finals a Milano e le ATP Finals vere e proprie al PalaAlpitour di Torino. In aggiunta, va detto che Roma è combined con il WTA 1000 e che, sempre nel femminile, anche se non se ne conosce la collocazione in calendario, è già in moto la macchina organizzativa per il 250 di Palermo. Inoltre, per quel che riguarda la competenza dell’ITF, Torino ha acquisito anche il diritto di ospitare due gironi e un quarto di finale delle Finals dell’attuale Coppa Davis.

ATP, Monte Carlo Fabbiano spaventa Hurkacz, ma non basta: passa il polacco 2 ORE FA

Parma, come si diceva, non è nuova ad appuntamenti tennistici sia outdoor che indoor, avendone già ospitati in passato, con la particolarità del 2020 in cui ha cambiato superficie e location da una settimana all’altra. L’organizzazione spetterà alla MEF Tennis Events, attiva in questo senso fin dal 2007 e la cui qualità è ormai pienamente riconosciuta sul territorio italiano. Si giocherà, in particolare, al President Tennis Club di Montechiarugolo.

L’evento si terrà da sabato a sabato, dal 22 al 29 maggio. Negli ultimi due anni si sono imposti Tommy Robredo, ex numero 5 del mondo, e l’americano Frances Tiafoe, protagonista nello stesso torneo di uno tra i bei duelli vissuti insieme a Lorenzo Musetti.

Sinner: “Perdere una finale fa male, ma serve per migliorare”

ATP, Monte Carlo Cecchinato ok, Caruso vince una battaglia di 3 ore 3 ORE FA