Tennis, US Open 2022 - Che brivido per Van Rijthoven: va sotto 2-0 e poi vince al 5° set contro Zhang. Gli highlights

US OPEN - Brividi veri per Tim Van Rijthoven. L'olandese va sotto 2-0 contro il cinese Zhang e poi vince al quinto set con una rimonta entusiasmante. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:14, un' ora fa