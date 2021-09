Meno sei. Novak Djokovic comincia il suo percorso verso il sogno Grande Slam, superando il danese Holger Rune nel suo esordio agli US Open 2021. Il numero 1 del mondo non mette in mostra la sua miglior versione e si impone per 6-1 6-7 (5) 6-2 6-1 su un avversario (classe 2003) che dimostra di avere colpi e personalità per essere uno dei protagonisti del futuro. Il serbo accusa un paio di decisivi passaggi a vuoto nel parziale perso e gioca ad intermittenza in alcuni fondamentali, soprattutto a servizio. Dal finire del terzo set non c'è più partita, con Rune che resta in campo nonostante un doloroso infortunio alla coscia e si consegna a un Nole che, a quel punto, aveva comunque già ripreso il largo.

In un Arthur Ashe rumoroso, Djokovic parte forte e si permette anche di sfruttare questo inizio di torneo con qualche giocata sperimentale. Rune se la gioca a testa alta, ma la A di ambizioso fa il paio con quella di acerbo. Il risultato è che, senza strafare, Nole vinca il primo set in 26 minuti. Il danese non molla e infiamma il pubblico, naturalmente dalla sua parte, cogliendo il break in apertura di secondo parziale: dieci punti consecutivi a un serbo diventato lezioso e 3-0. Djokovic si scuote sotto lo sguardo perplesso di Marián Vajda e, ritrovato il controllo, riprende in mano il match salendo 4-3 e servizio. Set in ghiaccio? Macchè. Altro momento di distrazione serba, Rune ringrazia e vince il parziale al tiebreak, con una super smorzata a sottolineare l'exploit.

