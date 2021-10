Era il 18 aprile 2020, e sui tetti terrazzati di Finale Ligure due ragazzine sfidavano a colpi di racchetta la prima quarantena causata dalla pandemia di Coronavirus. Il video pubblicato sui social dall’allenatore di Vittoria Oliveri (14) e Carola Pessina (12), riprendeva le due ragazze impegnate in un fluido palleggio, capace di attraversare i cornicioni dei palazzi e spezzare le catene di una reclusione che di lì a poco si sarebbe prolungata per un anno intero.

In pochi giorni il video è diventato virale (6 milioni di visualizzazioni, ricondivisioni e like dell’ATP Tour e di Roger Federer), elevando la storia delle due ragazze a simbolo di perseveranza e umanità di fronte alla solitudine provocata dalla pandemia. Roger Federer, colpito dalla genuinità delle due ragazzine, decise di presentarsi a sorpresa davanti a Vittoria e Carola sullo stesso tetto del video: in uno spot per la Barilla infatti, la leggenda del tennis si è messa a palleggiare assieme alle due bambine, incredule al momento della sua pacifica irruzione nel luogo della loro infanzia.

Da quel momento in poi una lunga trafila di premi, riconoscimenti e tributi sono stati dedicati all’immagine spensierata e libera partorita dall’ingegno di Vittoria e Carola: in un discorso all’Unione Europea, la presidente Ursula von der Leyen ha preso le due ragazzine come esempio di commovente resilienza, mentre re Roger regalava a Vittoria e Carola racchette, maglietta e polsini nel backstage del video per Barilla. “I regali di Federer sono chiusi nell’armadio: racchetta, maglietta e polsini. Guai a chi li tocca”, dichiara al Corriere della Sera Carola, alla quale Federer ha promesso un ritorno speciale: “Tra cinque anni verrà a cena nella pizzeria di mio padre, qui a Finale, per verificare i miei progressi con l’inglese...Mi impegno moltissimo!”.

Un anno dopo l’esplosione virale, le vite delle due ragazzine liguri sono tornate alla normalità: il tempo è tornato a scorrere metodicamente, e con esso gli eventi, le verifiche a scuola e le sfide sportive; in poche parole, è tornata la complessità. Vittoria si è separata dal tennis “so di non essere abbastanza brava per diventare una professionista dello sport” e continua a studiare; assieme a Carola, attende con trepidazione la settimana in Spagna all’Accademia di Nadal, offerta alle ragazze proprio da Federer, e che inizierà dai primi giorni di ottobre.

