Vanno in archivio a Lexington (Stati Uniti) i primi quattro match validi per gli ottavi di finale del torneo WTA di tennis in terra americana. Sul cemento statunitense il confronto più atteso di giornata era quello che vedeva protagoniste la giovane padrona di casa Cori Gauff (n.53 del mondo) e la bielorussa Aryna Sabalenka (n.11 del ranking). Ebbene la giovane Gauff l’ha spuntata in tre set per 7-6 (4) 4-6 6-4 al termine di un incontro durato quasi tre ore di gioco (2 ore e 50 minuti). Un successo di determinazione e di tenacia che proiettano Cori nei quarti dove se la vedrà con la talentuosa tunisina Ons Jabeur (n.39 WTA). La testa di serie n.8 del seeding ha sconfitto infatti, non senza soffrire, la russa Olga Govortsova (n.135 del mondo) per 3-6 6-2 6-4, rimontando l’iniziale svantaggio e facendo la differenza con il proprio gioco di qualità.

Più netta invece la vittoria della ceca Marie Bouzkova (n.48 del ranking) contro la russa Anna Blinkova (n.61 WTA) per 6-4 6-2 e pass per i quarti di finale dove ad attenderla ci sarà l’americana Jennifer Brady (n.49 del ranking), a segno piuttosto nettamente contro la polacca Magda Linette (n.36 del mondo) per 6-2 6-3.

I RISULTATI DEL WTA DI LEXINGTON 2020 (13 AGOSTO)

O. Jabeur (Tun) b. O. Govortsova (Blr) 3-6 6-2 6-4

M. Bouzkova (Cze) b. A. Blinkova (Rus) 6-4 6-2

C. Gauff (Usa) b. A. Sabalenka (Blr) 7-6 (4) 4-6 6-4

J. Brady (Usa) b. M. Linette (Pol) 6-2 6-3

