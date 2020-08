Dal nostro partner OAsport.it

Va in archivio un’altra giornata intensa a Lexington (Stati Uniti), sede del torneo WTA di scena sul cemento americano. C’era grande attesa per il match che vedeva protagonista l’ex n.1 del mondo Serena Williams opposta alla connazionale Bernarda Pera. Ebbene, Serena è stata costretta a rimontare contro la n.60 del ranking, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita. Williams apparsa in evidente ritardo di condizione, ma facendo ricorso al suo tennis è riuscita comunque a spuntarla contro Pera. Per lei ci sarà negli ottavi di finale un match molto particolare contro la sorella Venus, uscita vittoriosa da una sfida dal sapore d’antico.

Sì perché la “Venere nera” (attuale n.67 del mondo) ha superato un’altra giocatrice dal glorioso passato, ovvero la bielorussa Victoria Azarenka (n.58 del mondo): netto il successo di Venus per 6-3 6-2. Facendo un salto generazionale mica da ridere, parliamo di Cori Gauff (n.53 del mondo) che in due set ha regolato 7-5 7-5 la giocatrice proveniente dalle qualificazioni Caroline Dolehide. Non trascendentale la prova di Gauff, ma estremamente pragmatica. Ad attenderla negli ottavi ci sarà la n.11 del mondo Aryna Sabalenka e il confronto promette scintille.

Niente ottavi di finale, invece, per la vincitrice degli US Open 2017 Sloane Stephens: l’attuale n.37 WTA è stata battuta da Leylah Annie Fernandez con lo score di 6-3 6-3 ed è stata costretta a salutare anzitempo il torneo. Fernandez se la vedrà nel prossimo turno contro Shelby Rogers (n.116 del ranking), a segno contro la giapponese Misaki Doi (n.77 WTA) per 6-4 4-6 6-2. A chiosa, giusto citare l’uscita di scena dell’australiana Ajla Tomljanovic (n.56 del mondo), fidanzata dell’azzurro Matteo Berrettini, sconfitta dalla n.33 WTA Yulia Putintseva per 6-0 6-4. La kazaka, testa di serie n.5, affronterà la svizzera Jil Belen Teichmann impostasi per 6-2 7-5 sulla russa Anna Kalinskaya (n.114 WTA).

giandomenico.tiseo@oasport.it

