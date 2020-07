Thiem difende Djokovic e Zverev: "Facile accusare Nole. Sascha viene trattato come un bambino"

Il numero 3 del ranking Atp prende le difese del serbo ("Ho partecipato all’UTS a Nizza e ho visto anche foto di altri tornei. Non sono diversi da Belgrado") e del tedesco ("Non mi piace il modo in cui le persone lo criticano")

Il Coronavirus ha penalizzato tutto il circuito Atp, ma se c’è un tennista che ha risentito maggiormente del lockdown quello è Dominic Thiem che grazie alla prima finale in carriera agli Australian Open ha centrato il terzo posto del ranking, alle spalle di due mostri come Djokovic e Nadal e davanti ad una leggenda come Roger Federer.

Il 2020 doveva essere l’anno della consacrazione definitiva dell’austriaco che, causa stop dei tornei ufficiali, si è buttato nelle esibizioni come tanti suoi colleghi. A partire dall’Adria Tour di Belgrado, dove si è trovato nella bufera dei contagi, passando per le Uts di Mouratoglou. Per non farsi mancare nulla, ne ha organizzata una tutta sua, che è partita oggi a Kitzbuehel, a casa sua, e vede tra i protagonisti anche il nostro Matteo Berrettini e sarà trasmesso in diretta da Eurosport. Al torneo saranno ammesse 500 persone per ogni sessione di gioco in ottemperanza alle regole e ai protocolli anti-Covid.

Il 26enne ha raccontato ai microfoni del Tiroler Tageszeitung, quotidiano austriaco, come ha passato i giorni successivi all’annuncio delle positività di Dimitrov, Coric e Troicki che hanno di fatto impedito la prosecuzione dell’Adria Tour.

Sono stato testato una volta al giorno. Sono andato in aeroporto a fare il tampone, dopo gli esiti negativi tornavo ad allenarmi. Non vedo perché avrei dovuto restare in casa e auto-isolarmi se stavo bene.

Alexander Zverev, dopo aver partecipato all’Adria Tour e ai festeggiamenti con Djokovic e altri colleghi in discoteca che hanno scatenato le polemiche della stampa e dell’opinione pubblica, è finito in un’altra bufera dopo esser stato immortalato da un suo amico in un party a MonteCarlo. Il tedesco il giorno dopo la positività di Dimitrov aveva annunciato sui suoi profili social che era risultato negativo al test del Covid-19, ma voleva comunque autoisolarsi e rispettare le norme sanitarie che in queste circostanze indicano una quarantena di 14 giorni anche se il primo test dà risultato negativo. Questa la posizione di Thiem a riguardo.

Non mi piace il modo in cui le persone lo criticano. È trattato come se fosse un bambino delle elementari. Ma è un uomo di 23 anni. Certo, ha fatto un errore, ma non capisco perché tutti siano così coinvolti. L’unico suo errore è stato che prima ha detto pubblicamente le sue intenzioni e poi ha avuto la sfortuna di essere filmato alla festa.

L’austriaco difende anche il numero 1 Novak Djokovic, co-organizzatore dell’Adria Tour.

Non ha commesso un crimine. Tutti abbiamo fatto errori, ma non capisco tutte queste critiche. Ho partecipato all’UTS a Nizza e ho visto anche foto di altri tornei. Non sono diversi da Belgrado. Adesso è troppo facile sparare a zero contro Djokovic.

