I magnifici 7 di Dominic Thiem, fra cui il tennista italiano semifinalista degli US Open, si sfidano sulla terra di Kitzbühel LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Eurosport trasmette da oggi, martedì 7 luglio su Eurosport 1 ed Eurosport Player, il Thiem 7: torneo di tennis organizzato dal numero 3 del ranking mondiale, e 3 volte finalista slam, sulla terra di casa in Austria.

Tutti i giorni dalle 13:00 fino a sabato 11 luglio con 8 tennisti suddivisi in due gruppi - Dominic Thiem, Andrey Rublev, Jan-Lennard Struff e Casper Ruud nel Girone A; Matteo Berrettini, Roberto Bautista-Agut, Karen Khachanov e Dennis Novak nel Girone B - il torneo seguirà la formula delle ATP Finals: match al meglio dei 3 set e primi due dei giorni incrociati in semifinale.

Parlando del suo torneo, Dominic Thiem annuncia: "È un’emozione fantastica tornare a giocare qui a Kitzbühel dopo ottime sessioni d’allenamento, affrontando grandi giocatori dopo molti mesi, in questo magnifico scenario estivo. Perciò non vedo l’ora di scendere in campo!".

Il Thiem 7 è solo l’ultimo di una serie di eventi di tennis trasmessi in diretta da Eurosport nelle recenti settimane, dall’Ultimate Tennis Showdown organizzato da Patrick Mouratoglou allo Schroders Battle of the Brits dei fratelli Murray, verso il grande ritorno dei tornei del Grand Slam in esclusiva su Eurosport: gli US Open dal 31 agosto al 13 settembre e il Roland-Garros dal 27 settembre all’11 ottobre. La prossima settimana, dal 13 al 19 luglio in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player, sarà invece la volta del bett1ACES, il primo torneo dell’anno su erba con lo stesso Thiem e Jannik Sinner.

Il programma dei match

Martedì 7 luglio

Match 1: 13:00 - Rublev v Struff

Match 2: followed by - Thiem v Ruud

Match 3: followed by - Berrettini v Novak

Match 4: after 18:30 - Khachanov v Bautista-Agut

Mercoledì 8 luglio

Match 1: 13:00 - Berrettini v Bautista-Agut

Match 2: followed by - Khachanov v Novak

Match 3: followed by - Struff v Ruud

Match 4: not before 20:15 - Thiem v Rublev

Giovedì 9 luglio

Match 1: 13:00 - Bautista-Agut v Novak

Match 2: followed by - Rublev v Ruud

Match 3: followed by - Thiem v Struff

Match 4: after 20:15 - Berrettini v Khachanov

Venerdì 10 luglio

Match 1: 13:30 - Semifinale 1

Match 2: followed by - Semifinale 2

Sabato 11 luglio

Match 1: 11:30 - Finale 3° posto

Match 2: not before 13:00 - Finale

