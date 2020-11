Juan Martin Del Potro non vuole mollare e punta dritto ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 , dopo aver saltato tutta la stagione 2020 a causa di una tripla operazione al ginocchio destro nell’arco di 14 mesi. Il nativo di Tandil, già due volte medagliato a livello olimpico con l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Londra 2012 , non gareggia praticamente da un anno e mezzo ed il suo recupero dall’infortunio si profila ancora molto complesso. “ È vero che mi costa molto tornare. Non posso nasconderlo. Ma ho ancora la voglia di giocare “, spiega il tennista argentino in un’intervista concessa a ESPN.

Sto lottando contro il ginocchio, ma sento che la mia avventura nel tennis non è finita, credo di non doverla finire adesso – prosegue “Delpo” – Voglio partecipare ai Giochi Olimpici, ho ancora questa speranza. Con la dannata pandemia sono stati rinviati al 2021, ma continuerò a lottare perché credo che sarebbe un premio rappresentare di nuovo l’Argentina. Il mio grande problema è stata la mia terza operazione al polso nel 2015. Per fortuna la mia carriera non è finita lì, grazie a Dio. Amo il tennis e voglio incontrare di nuovo tutti quelli che mi hanno aiutato nella mia carriera e voglio farlo all’interno del campo, non all’esterno. Questo è il mio posto naturale“.