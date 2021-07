Il forfait di Matteo Berrettini è solo l’ultimo dello sfortunato torneo olimpico di tennis, fin qui davvero decimato tra i big nelle sue defezioni. L’ultimo ritiro è il più pesante però per i colori azzurri, perché le speranze di medaglia erano su Matteo Berrettini. Un problema muscolare afferma Matteo, che poi attraverso i propri social ha lasciato il suo messaggio:

Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo.Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l'infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l'esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l'Italia è un onore immenso e sono devastato all'idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano ma con tutto me stesso”.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Berrettini non va a Tokyo: risentimento muscolare 2 ORE FA