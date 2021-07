rinuncia di Jannik Sinner ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 ha provocato un tornado di polemiche e critiche, a partire dall’ex capitano di Coppa Davis Giovanni Malagò. L’altoatesino si era qualificato sia in singolare che in doppio per la rassegna a cinque cerchi, ma Laha provocato un tornado di polemiche e critiche, a partire dall’ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti fino alle ultime dichiarazioni rilasciate dal Presidente del CONI,. L’altoatesino si era qualificato sia in singolare che in doppio per la rassegna a cinque cerchi, ma ha deciso di dare forfait in seguito alla sconfitta con Fucsovics al primo turno di Wimbledon. Ecco quanto dichiarato da Malagò a margine della presentazione dell’Open d’Italia di golf.

Con Sinner ho parlato, ci siamo messaggiati. È una scelta. Personalmente la rispetto, ma da Presidente del Coni, da italiano e patriota, non la posso condividere. Musetti farà sicuramente bene e non lo farà rimpiangere, però insomma, le modalità sicuramente al sistema sportivo non sono piaciute

Sinner aveva dato la notizia della sua rinuncia tramite un post su Instagram: “Ultimamente non sto giocando bene e ho bisogno di lavorare per crescere e migliorare come giocatore dentro e fuori dal campo“. Al posto del 19enne nativo di San Candido volerà in Giappone Lorenzo Musetti, che prenderà parte alla competizione di singolare e di doppio maschile: “Per me, come per qualsiasi atleta, l’Olimpiade è una grande occasione. Così come lo è sempre giocare per la maglia azzurra e lottare al fianco dei compagni“.

