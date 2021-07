Tennis

Olimpiadi 2020, Tennis, Tokyo - Belinda Bencic, è oro: 7-5 2-6 6-3 contro la Voundrousova: gli highlights della finale

OLIMPIADI - Belinda Bencic è la nuova campionessa olimpica nel tennis femminile, con la svizzera che ha battuto in tre set la ceca Voundrousova. Non vinceva un torneo dal 2019, ma la Bencic ha ritrovato parte del suo tennis mettendosi al collo l'oro olimpico. Ed è anche in finale nel doppio femminile.

00:04:11, 2 ore fa