Andy Murray non potrà inseguire il sogno di conquistare un terzo titolo olimpico consecutivo. Dopo i successi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, il britannico ha infatti dato forfait prima del suo esordio in singolare maschile contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Murray ha spiegato così la sua decisione: "Sono veramente deluso di dover rinunciare, ma lo staff medico mi ha sconsigliato di partecipare a entrambi i tornei. Ho pertanto preso la difficile decisione di ritirarmi dal tabellone del singolare per concentrare tutte le energie sul doppio insieme a Joe".

‘Joe’ è Joe Salisbury, compagno in doppio del 34enne scozzese con cui Murray ha fatto vedere buonissime cose nella prima uscita di ieri e con cui ha evidenti maggiori speranze di medaglie. Precipitato infatti alla posizione n°104 del mondo in singolare dopo gli infiniti problemi fisici all’anca e le varie operazioni chirurgiche, Murray aveva ben poche chance in singolare e un esordio già complicato contro Auger-Aliassime. La sua decisione, insomma, pare avere un senso logico: investire tutte le energie laddove è plausibile lottare per una medaglia. Al posto di Murray, in singolare, entrerà l’australiano Max Purcell.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Giorgi show, la Brady non c'è: Camila al 2° turno. Fuori la Barty! UN' ORA FA