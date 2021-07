Semifinalista agli ultimi US Open e finalista dell’Australian Open 2021. Sul cemento Jennifer Brady era una giocatrice più che insidiosa sulla carta; e su questa superficie, di fatto, aveva costruito nell’ultimo anno e mezzo una classifica in grado di portarla tra le prime 15 giocatrici del mondo. L’americana ha però trovato una Camila Giorgi particolarmente ispirata, arrendendosi in un’ora e 8 minuti con un perentorio 6-3 6-2.

Una Giorgi lanciatissima e che ha trovato la miglior partita possibile dal punto di vista tattico: Brady, infatti, non è mai riuscita a ‘far giocare’ Camila, ad allungare lo scambio. Anzi, molto spesso – pardon, quasi sempre – è stata l’americana a sbagliare per prima. Ben 27 i non forzati della Brady, che unita a una buonissima prova della Giorgi hanno così costruito una partita a senso unico.

Punteggio e timing ne sono una chiara espressione, per una Giorgi che parte così in questo torneo olimpico come meglio non avrebbe potuto. La vittoria vale il secondo turno contro una tra Jelena Ostapenko ed Elena Vesnina. Inutile fare previsioni: ogni giornata, con Camila, fa storia a sé. In queste condizioni però è con la capacità di generare potenza, la Giorgi può essere uno spauracchio davvero per tutte. Vediamo dove la porterà ‘il flow’ del suo tennis.

