Prosegue la convincente corsa di Camila Giorgi nel torneo olimpico di singolare femminile. Dopo la grande vittoria all’esordio su Jennifer Brady per 6-3 6-2, anche oggi la Giorgi lascia poco spazio alla veterana russa Elena Vesnina, regolata con un perentorio 6-3 6-1.

Troppo più potente la palla della Giorgi, che ha levato il tempo e sfondato la resistenza dal fondo della Vesnina. Certo, il primo set, è stato più combattuto di quanto non dica il punteggio, ma la Giorgi è stata comunque eccellente nel suo recupero.

L’azzurra infatti aveva iniziato il match con un break ‘a freddo’, trovandosi così costretta all’immediato inseguimento. Da subito però si è intuito come la Vesnina fosse obbligata a una fase difensiva che non potesse durare troppo a lungo di fronte a una Giorgi anche oggi quadrata. E infatti, il contro-parziale di 6 giochi a 1, rimetteva Camila immediatamente in carreggiata; con l’unico game della Vesnina dopo il break del 2-0 iniziale arrivato dopo un’infinita lotta ai vantaggi e chance di break per l’azzurra.

Chiuso il primo parziale per 6-3, la Giorgi ha proseguito sulla falsa riga di quanto visto anche con la Brady, mostrando davvero un ottimo feeling con questi campi. Il 6-1 del secondo set è stato rapido e convincente, regalando all’azzurra l'accesso al 3° turno.

Adesso arriva il bello, per la Giorgi. Lì infatti sfiderà la vincente del match tra Karolina Pliskova, fresca finalista di Wimbledon, o la favola Carla Suarez Navarro. Questa Giorgi però pare aver iniziato davvero bene questo torneo olimpico. Il tabellone e complicato e le insidie sono tante. Di certo, però, Camila, si sta attestando come la più pericolosa delle mine vaganti. Chiedere per credere alla finalista dell’ultimo Aus Open Jennifer Brady.

