Reggi (Seul 1988), Francesca Schiavone (Atene 2004) e Camila Giorgi (Tokyo 2020). Sono queste le tre tenniste italiane capaci di conquistare i quarti di finale ai Giochi Olimpici nella nostra storia. L'azzurra, dopo aver battuto Raffaella(Seul 1988), Francesca(Atene 2004) e(Tokyo 2020). Sono queste le tre tenniste italiane capaci di conquistare i quarti di finale ai Giochi Olimpici nella nostra storia. L'azzurra, dopo aver battuto Brady Vesnina , si conferma anche contro Karolina Pliskova, testa di serie numero 5 e fresca finalista di Wimbledon . Brillante e dominante la tennista marchigiana che, dopo break e contro-break tra terzo e quarto gioco, scappa sul 4-2 e non si fa più riprendere.

Camila Giorgi comanda sempre da fondocampo, pur prendendosi i consueti rischi, e dimostra che, dall'erba di Eastbourne al cemento di Tokyo, la musica non cambia: è Karolina Pliskova a soffrire il suo gioco. In 42 minuti l'azzurra chiude 6-4 il primo parziale con 16 vincenti a 6. Giorgi limita il numero di errori gratuiti (9, gli stessi della sua avversaria) e i doppi falli.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

E' questa la ricetta vincente per scappar via anche in avvio di secondo set: due errori in uscita dal servizio e un doppio fallo di Pliskova valgono il nuovo allungo. Il doppio break del 4-1 è il preludio al 6-4 6-2 finale in un'ora e un quarto. Per Camila Giorgi ora ci sarà Elina Svitolina - o se preferite Monfils - nel match che vale l'accesso alla zona medaglie. Giocatrice completamente diversa dalla Pliskova e molto più regolare, la testa di serie numero 4 sarà un osso duro: sono solo due i precedenti e molto datati, con una vittoria a testa per l'ucraina a Wuhan 2014 (cemento) e l'italiana a Birmingham 2017 (cemento).

La certezza è che tutto, nel bene o nel male, dipenderà dalla nostra giocatrice in un tabellone molto aperto dopo la sconfitta di Naomi Osaka. Per la prima volta dal 1988, edizione in cui il tennis è tornato ai Giochi Olimpici, le prime tre teste di serie del femminile sono fuori prima dei quarti di finale. Tra le prime otto sono rimaste solo Muguruza e Svitolina.

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Tennis Pliskova - Giorgi 00:00:00 Replica

Seguono aggiornamenti...

Naomi Osaka eliminata dai Giochi: ai quarti va Vondrousova

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Tennis

Wimbledon Barty è la nuova regina: Pliskova battuta in finale 10/07/2021 A 12:50