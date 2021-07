Si ferma sul più bello l’avventura di Camila Giorgi al torneo Olimpico di Tokyo 2020. A un passo da una vittoria che le avrebbe garantito di giocare in ogni caso per una medaglia, la Giorgi si arrende alla n°4 del seeding Elina Svitolina.

Un match lottato quello tra l’ucraina e la tennista azzurra, in cui la Giorgi ha però pagato in due aspetti: una falsa partenza in entrambi e set e la solidità, alla distanza, della Svitolina.

Già perché sia nel primo che nel secondo parziale, la Giorgi si è ritrovata praticamente spalle al muro: 4-0 sotto nel primo set; 4-1 e servizio Svitolina nel secondo.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Due situazioni di gioco dove la solidità dell’ucraina, sempre pronta ad offrire una palla in più, hanno messo un po’ fuorigiri la Giorgi, a sua volta in versione meno solida e meno convincente – giusto dirlo – rispetto alle precedenti giornate.

Ed è stata tutta lì, in fondo, la chiave di questa partita. Già perché ritrovata un po’ di confidenza, Camila, ha dimostrato poi di poter fare partita con la Svitolina. L’ucraina infatti, in entrambi i set, ha poi dovuto gestire il tentativo di rientro e l’esuberanza di Camila. Nel primo set, sul 5-4 e 0-15, Giorgi ha sbagliato uno smash non impossibile che avrebbe complicato probabilmente la chiusura di parziale da parte dell’ucraina; nel secondo, sempre nell’ultimo game, Giorgi ha sparato fuori un dritto a campo aperto sul 30-15. Insomma, una serie di situazioni in cui Camila ha sbagliato troppo, per una somma di errori che alla fine hanno fatto il totale: 6-4 6-4 Svitolina e addio sogni di gloria.

L’ucraina centra così la semifinale che le vale la certezza di giocare in ogni caso per una medaglia: vedremo se sarà per l’oro o per il bronzo contro la vincente di Badosa-Vondrousova.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Tennis

Tokyo 2020 LIVE! Fognini-Medvedev: Fabio porta il match al 3° set! 3 ORE FA