Novak Djokovic. Il n°1 del mondo aveva un avversario più insidioso rispetto al 1° turno, il tedesco Struff. Nole ha però regolato i colpi potenti del teutonico con un chirurgico 6-4 6-3: break sul finale del primo set e allungo a inizio secondo. Djokovic sfiderà ora al terzo turno lo spagnolo Davidovich, giustiziere di Millman. Nel tabellone maschile si aprivano alcuni degli incontri di secondo turno. Al di là degli italiani, con la vittoria di Fognini con Gerasimov e la sconfitta di Sonego con Basilashvili , tutte le attenzioni su.

Tra gli altri facilissima la vittoria di Zverev su Galan – 6-2 6-2 – che vale al tedesco la sfida con Basilashvili. Bene Carreno, che regola Cilic in rimonta grazie al 5-7 6-4 6-4. Infine tutto semplice anche per Medvedev, che rifila un impietoso 6-2 6-1 all’indiano Nagal e sarà così l’avversario di Fognini nella prossima partita.

MEDVEDEV DIVORA NAGAL E APPARECCHIA PER FOGNINI, HIGHLIGHTS

Femminile, sarà la Pliskova l’avversaria della Giorgi

Karolina Pliskova l’avversaria di Camila Giorgi al 3° turno. La ceca ha avuto il suo bel da fare per regolare la combattiva Suarez-Navarro: 6-3 6-7 6-1. Con la Giorgi, Martedì 27 luglio come secondo match dopo la Krejcikova, quindi intorno alle 5:30 del mattino in Italia, saràl’avversaria di Camila Giorgi al 3° turno. La ceca ha avuto il suo bel da fare per regolare la combattiva Suarez-Navarro: 6-3 6-7 6-1. Con la Giorgi, apparsa caldissima in queste prime due uscite , può venire fuori una bella partita.

Il femminile, a differenza del maschile, ha completato l’intero quadro del secondo turno. Tra le cose da segnalare 3 cadute importanti. La prima è Kvitova, con la ceca che ha pagato eccome la calura pomeridiana (a differenza del match giocato in serata con Paolini) e si è fatta sorprendere da van Uytvanck: 5-7 6-3 6-0. L’altro ko rumoroso è quello di Sabalenka, testa di serie n°3. La bielorussa ha perso con Donna Vekic: brava la croata a vincere il tie-break decisivo, 6-4 3-6 7-6.

Infine, in questo gruppo, la caduta di Iga Swiatek. La polacca ha perso 6-3 7-6 con una giocatrice in forma come Badosa. Un ko pesante evidentemente per le ambizioni di Swiatek, che a fine partita è rimasta più di 10 minuti con la testa sotto l’asciugamano in lacrime. La voglia di prendere una medaglia era tanta.

Nulla d’altro da segnalare tra le altre principali favorite: Osaka vince e convince, Krejcikova prosegue il suo momento d’oro, Svitolina soffre ma batte Tomljanovic in 3 set, Sakkari e Muguruza passeggiano, così come la Pavlyuchenkova.

