È stata una giornata dura, durissima.

Queste le parole di Novak Djokovic dopo la clamorosa sconfitta nella semifinale del torneo di tennis olimpico di Tokyo 2021. Il serbo, infatti, ha ceduto in tre set nei confronti di Alexander Zverev che, fino a metà secondo set, non sembrava potersi opporre minimamente al gioco del numero uno del mondo.

Invece, il risultato finale parla di 1-6, 6-3, 6-1 per il tedesco che ha letteralmente schiantato il numero uno del mondo, fermando la sua rincorsa al Golden Slam. A questo punto al serbo rimarrà la corposa chance di completare il Grande Slam, vincendo lo US Open, ma questo ko nipponico rischia di diventare un duro colpo da digerire in attesa della finale di consolazione per la medaglia di bronzo.

Le sensazioni che sto provando in questo momento sono terribili: mi sento malissimo – le sue parole riportate da TennisWorldItalia – Alla fine questo è lo sport, bisogna accettare la sconfitta. Zverev ha giocato meglio di me e non posso che congratularmi con lui per quello che ha fatto. Ha servito molto bene, non ho avuto opportunità sulla sua prima; mentre il mio servizio è calato drasticamente. Il mio gioco è andato in frantumi”.

Il nativo di Belgrado prosegue nella sua analisi: “Stavo conducendo di un set e di un break e lui è riuscito a cambiare la partita. Dopo il 3-2 gli ho permesso di attaccare e dominare gli scambi. A questi livelli, con la pressione che comporta giocare per il proprio Paese, non ho saputo reagire. Non sono arrivato in condizioni brillanti in questo torneo, mi sentivo esausto, ma ero molto motivato e provavo un grande desiderio di conquistare una medaglia per la Serbia. In questo momento non sono nelle migliori condizioni possibili, ma spero di stare meglio domani e di sfruttare almeno una delle due occasioni” .

