Fabio Fognini vola al 3° turno del torneo olimpico di singolare maschile. La testa di serie n°15 del tabellone non tradisce le attese e nonostante le difficoltà del secondo set, supera il bielorusso Egor Gerasimov col punteggio di 6-4 7-6.

Una partita scorbutica e più complicata del previsto per Fabio, che dopo la partenza a tutta del primo set si è trovato ad avere a che fare con un avversario che si è messo a colpire in maniera molto fluida e pulita. Un piccolo calo di Fognini, avanti di due break fino al 5-1, ha così messo in partita Gerasimov, da quel momento in poi avversario decisamente più complicato per il ligure.

FOGNINI SUPERA GERASIMOV IN DUE SET E PRENOTA MEDVEDEV

Fognini è comunque riuscito a gestire il rientro nel primo set, chiudendo per 6-4, ma ha poi dovuto inseguire nel secondo. Subito sotto di un break, il ligure si è ritrovato sotto 0-3. La reazione è stata però immediata, con il rientro fino al 3-3. E’ nel finale del set che è arrivato però il momento più complicato per Fabio. Gerasimov, messo in ritmo dal fondo, ha trovato il suo tennis migliore, specialmente in spinta col dritto. Fognini ha così dovuto gestire due momenti delicatissimi: il set point nel decimo gioco, annullato con un gran dritto stretto; e il set point del dodicesimo gioco, cancellato al termine di uno scambio lunghissimo. Al tie-break Fognini si è poi imposto per 7 punti a 4, portando via dopo quasi 2 ore di lotta il pass per il terzo turno: lì troverà quasi certamente Daniil Medvedev, testa di serie n°2 del torneo impegnata contro l’indiano Nagal.

