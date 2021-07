Ottimo inizio per Fabio Fognini alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l'azzurro si è liberato in due set del giapponese Yuichi Sugita nel caldo pomeriggio di Tokyo. Una partita tutto sommato tranquilla per il tennista ligure che, a questo punto, si concentra in vista del prossimo turno nel quale sfiderà per la prima volta in carriera Egor Gerasimov, che ha battuto in rimonta Gilles Simon. Nella conferenza stampa post-match, Fabio Fognini ha iniziato accodandosi a Novak Djokovic confermando la difficoltà di giocare in un clima dominato da caldo e afa. "Non so se questo sia giocare a tennis o no – le sue parole riportate da UbiTennis -. Le condizioni sono veramente troppo estreme. Sono spappolato. Poi le palle sono velocissime e volano. Ho giocato in situazioni difficili, ad esempio in Australia, ma così è davvero dura. Io stamattina ho fatto 18 minuti di warm up e già ne avevo abbastanza. Questo clima ti sciupa a livello mentale. Speriamo faccia un po’ più fresco nei prossimi giorni. In ogni caso cerco di prendere così come sono queste che è possibile siano le mie ultime Olimpiadi. Oggi partivo favorito, ma poi le partite bisogna vincerle. Ho sofferto nel primo set e poi nel secondo sono riuscito ad accelerare: contento di questa vittoria”.

"La cerimonia? Non ci sono andato perché era senza pubblico"

Fognini ha poi raccontato come sta vivendo l’esperienza del Villaggio Olimpico: "Non sono andato alla cerimonia, perché era senza pubblico, poi l’avevo già vissuta, infine giocavo oggi e volevo concentrarmi. Per il resto è tutto normale, con gli altri giochiamo a freccette e a carte, poi prendo il telefono e chiamo Flavia e i bimbi, magari mi faccio una passeggiata”. Il tennista ligure, infine, chiude il capitolo relativo alla rinuncia alle Olimpiadi di Matteo Berrettini: "Ho parlato con lui - rivela -. Certo che dispiace la sua rinuncia, perché eravamo una bella coppia che avrebbe potuto fare bene. Gli ho augurato il meglio, da parte mia non c’era stata e non c’è alcuna polemica”.

