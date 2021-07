Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Tennis Giorgi - Brady 03:54-05:59 Live

05:22 - Finisce qui: domina Camila Giorgi

Che vittoria per Camila che spazza via la testa di serie n°11 del tabellone Jennifer Brady con un perentorio 6-3 6-2 in un'ora e 8 minuti. Ha dominato Camila, che ha imposto il suo ritmo e la sua partita. Certo, Brady non ha quasi mai trovato il campo. Che contro una Giorgi in giornata diventa una missione impossibile: troppi i 27 non forzati dell'americana. Giorgi troverà ora Ostapenko o Vesnina.

05:18 - Giorgi a un game dal match

La Brady perde ancora il proprio turno di servizio e la Giorgi scappa così due break avanti: 5-2. Dopo il cambio di campo Camila servirà per un posto al secondo turno!

05:14 - Secondo set più scorbutico

Un break in avvio per Camila per l'immediato 2-0, poi una mini-reazione della Brady ma la Giorgi che continua a sparare tutto in risposta. La sostanza resta quella del primo set: a fare la partita è Camila che vola fino al 4-2.

04:45 - Primo set Giorgi, 6-3

Camila ha perso il servizio sul 5-1, ma grazie a due break di vantaggio ha chiuso per 6-3 un set in cui si è scambiato poco, come piace a lei. La Brady ha anche sbagliato tanto e dunque all'azzurra va benissimo così: in mezz'ora esatta un 6-3 per portarsi via il primo set.

04:35 - Giorgi scatenata

Siamo già sul 5-1, con Camila che spara a tutta e per ora la Brady non prende il campo. Sta dominando la Giorgi. 5-1 e servizio. Può già chiudere il primo set.

04:30 - Break Camila

E' la Giorgi la prima a strappare il servizio in questa partita. Molto aggressiva, come sempre, Camila. Ruba la battuta all'americana per il 3-1 e consolida il break di vantaggio nel turno successivo con un bel game al servizio tenuto a zero. 4-1 Giorgi!

04:15 - Si parte, Giorgi-Brady

Al via il match di Camila Giorgi. Sfida Jennifer Brady. Nessun precedente tra le due.



