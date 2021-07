Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Tennis Giorgi - Svitolina 03:54-05:59 Live

05:10 - Break Svitolina

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

E invece... Subito break Svitolina, poi consolidato al servizio. Partenza complicata, deve di nuovo inseguire Camila subito sotto 2-0 anche in questo secondo set.

05:01 - Primo set Svitolina, 6-4

Attenzione però perché la Giorgi è finalmente entrata in partita. Dopo il 4-0 in avvio, Camila ha iniziato a prendere il campo e la partita si è fatta più tesa, tant'è che ha chiuso a fatica anche nell'ultimo game l'ucraina e ci sono comunque voluti 52 minuti di partita. Ora per la Giorgi è fodnamentale iniziare bene il secondo set. Ci può essere partita. Forza Camy

04:46 - Primo set Medvedev, 6-2

Eccellente, davvero eccellente il primo set del russo che ha giocato ad alto livello. Su questa superficie è un cliente davvero troppo tosto per Fabio, che avrebbe bisogno di una mano del suo avversario. Mano fin qui che non è arrivata.

04:39 - Anche Medvedev solidissimo

Se ne va anche Medvedev, scappa 4-1 il russo che si conferma un muro.

04:28 - Partenza super di Svitolina

4-0 per l'ucraina, doppio break. Molto solida Svitolina, Camila invece non sta trovando il tennis dei turni precedenti, sbaglia molto. Le doti difensive di Svitolina sono un problema per la Giorgi

04:14 - Subito break Svitolina e Medvdev

Sia Giorgi che Fognini iniziando perdendo entrambi il servizio. Non un grande avvio di match per entrambi.

04:10 - Via, iniziate entrambe

Si parte! Giorgi-Svitolina e Fognini-Medvedev, al via insieme le partite. Vi aggiorneremo su entrambe. Qui sopra i link per la diretta, basta avere un account Discovery+ o Eurosport Player.

04:00 E' la notte del tennis

Giorgi-Svitolina e Fognini-Medvedev. Per Fabio l'impegno sulla carta è quasi proibitivo, ma mai dire mai. Camila se la gioca con la Svitolina, avversaria già battuta in carriera. In palio un posto in semifinale. Forza ragazzi!

SPORT EXPLAINER: Tennis

