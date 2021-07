Questa volta la rimonta è solo sfiorata per Lorenzo Sonego. Dopo il pericolo scampato al primo turno con Taro Daniel, il piemontese non riesce a fare lo stesso anche contro il georgiano Basilashvili.

Sotto di un set, Sonego ha provato a piazzare la rimonta esattamente come al primo turno; e a dirla tutta ci è anche andato vicino. Poi, però, sul più bello, il blackout al servizio ha rimesso in lotta Basilashvili, che con un parziale di 5 giochi a 1 nel terzo e decisivo set ha concluso la sua partita per 6-4 3-6 6-4.

SONEGO, QUESTA VOLTA NIENTE RIMONTA: FUORI CON BASILASHVILI

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Un peccato per Sonego, che dopo aver visto sfuggire via un primo set molto equilibrato e durato ben un’ora e 4 minuti, era riuscito a scalfire il gioco del georgiano. Il 6-3 del secondo set ma soprattutto il break in apertura di terzo fino al 3-1 avevano lasciato presagire buone cose per Lorenzo. Lì però, sul più bello, poco aiuto dal servizio e qualche errore di troppo. Questo, unito a un momento di ottimo tennis di Basilashvili, hanno permesso al georgiano il contro-parziale di 4 a 0 che l’avevano mandato a servire per il match. Lì l’ultima reazione di Sonego, con il controbreak a riaprire nuovamente i giochi. Una gioia però illusoria: nell’ultimo game di servizio, il piemontese, ha di nuovo perso il servizio, lasciando così il pass del terzo turno contro Sascha Zverev al tennista georgiano.

Un peccato per Sonego, che di fatto, appunto, dal 3-1 nel terzo set, non ha più tenuto il servizio. L’Italia del tennis maschile resta così aggrappata almeno ancora per un giorno a Fabio Fognini , impegnato però domani in una complicatissima sfida contro il n°2 del seeding Daniil Medvedev. Per Sonego, invece, le ambizioni restano vive in doppio: insieme a Musetti, più tardi, proveranno nell’impresa di fermare i n°1 del mondo e super-favoriti del torneo Mektic e Pavic.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 SONEGO, QUESTA VOLTA NIENTE RIMONTA: FUORI CON BASILASHVILI UN' ORA FA