Una domanda indigesta. In questa edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo 2020, e anche alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino, gli atleti russi sono stati costretti a competere sotto la bandiera del Comitato Olimpico russo e non quella della nazione Russia a causa dello scandalo rivelato dal rapporto McLaren che ha appurato l’esistenza di una cospirazione su larga scala durante le Olimpiadi di Sochi. Di conseguenza, anche i tennisti hanno partecipato al torneo olimpico con la sigla R.O.C. (Russian Olympic Commitee) sulle magliette. Dopo il vittorioso match di terzo turno contro Fabio Fognini , al n. 2 del mondo Daniil Medvedev è stata posta una domanda provocatoria da un giornalista: "Voi atleti russi sentite lo stigma di essere considerati degli imbroglioni (letteralmente cheaters, ndr)? Come ti senti a riguardo?".

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Medvedev non ha per nulla gradito: "Per la prima volta nella mia vita mi rifiuto di rispondere a una domanda. Non era mai capitato, e credo che tu ti debba vergognare di te stesso (rivolto al giornalista, ndr), e spero che vengano presi dei provvedimenti contro di te in modo che non ti sia permesso di seguire le Olimpiadi o il torneo di tennis, e sicuramente non ti voglio più vedere alle mie conferenze stampa".

FOGNINI IN UN CALDO INFERNALE, IL MATCH CON MEDVEDEV IN 90''

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Tennis

Tokyo 2020 Doppio misto: Errani-Fognini e Giorgi-Sonego le coppie azzurre IERI A 19:34