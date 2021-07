Semifinale all’Australian Open, poi titolo a Wimbledon. Ma anche le vittorie a Rotterdam, Miami, Monte Carlo, Roma e Eastborune. Sono i numeri 1 del mondo, hanno vinto in stagione su tutte le superfici, sono i super favoriti di questo torneo... Eppure hanno tremato, tantissimo, contro Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Alla seconda partita di sempre insieme, i ‘Lorenzos’, hanno costretto agli straordinari i maestri croati Mate Pavic e Nikola Mektic, tirando fuori una delle partite più belle di queste olimpiadi per quanto riguarda il tennis. Più di 2 ore di lotta terminate solo al super tie-break decisivo: 7-5 6-7 10-7 il punteggio a favore dei numeri 1 del mondo.

Sono andati davvero a un passo da quello che sarebbe stato un risultato davvero clamoroso, viste le proporzioni e la qualità in campo. E infatti, Musetti e Sonego, hanno fatto letteralmente i numeri per stare vicini al doppio croato tutta la partita. Una serie di recuperi e giocate incredibili, contro due mostri nei pressi della rete. Una partita davvero in equilibrio per la sua interezza, con un solo break subito da una delle due coppie – undicesimo gioco del primo set – a fare da quadro a una grandissima qualità.

Musetti e Sonego ci hanno provato fino alla fine, nonostante la beffa appunto di un primo set sfuggito sul più bello che forse avrebbe messo spalle al muro tanti. Non i due ragazzi azzurri, capaci di rimanere lì e prendersi un secondo set vinto dentro un combattutissimo tie-break chiuso da un lob lucidissimo di Musetti, autentico protagonista nei pressi della rete.

Un’inerzia che al super tie-break decisivo aveva portato gli azzurri subito avanti di un mini-break e sul 3-0: tentativo di fuga però subito rintuzzato dai croati. Il momento spartiacque però in due punti delicatissimi, quelli sul 6-6 e sul 7-6, dove prima Musetti e poi Sonego hanno affossato il dritto su due passanti lungolinea non impossibili. Costruito il vantaggio, Mektic e Pavic sono riusciti a chiudere, esultando poi platealmente al 10-7 finale: sintomo, evidentemente, di un sollievo vero per il pericolo scampato.

L’Italia del tennis perde così tutti i rappresentanti del doppio. Anche nel torneo femminile, infatti, Errani e Paolini erano state sconfitte in precedenza dalle gemelle ucraine Kichenok: 7-6 6-2. Insomma, alla fine della terza giornata, l'Italia del tennis resta aggrappata a solo due nomi: Fabio Fognini e Camila Giorgi.

