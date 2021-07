Naomi Osaka, padrona di casa e onorata di aver acceso il braciere dei Giochi Olimpici, è fuori da Tokyo 2020. La testa di serie numero 2 del tabellone femminile si arrende a Marketa Vondrousova, numero 42 del mondo. La sconfitta fa male alla giapponese che si era ritirata dopo il primo turno del Roland Garros Una delusione cocente, un ko che fa rumore., padrona di casa e onorata di aver acceso il braciere dei Giochi Olimpici, è fuori da Tokyo 2020. La testa di serie numero 2 del tabellone femminile si arrende a, numero 42 del mondo. La sconfitta fa male alla giapponese che si era ritirata dopo il primo turno del Roland Garros per non cedere al "ricatto" delle conferenze stampa e aveva investito molto su questo appuntamento.

Vince con pieno merito la finalista del Roland Garros 2019: una giocatrice varia, mancina, abile a spezzare il ritmo. Osaka, fuori dal circuito per troppo tempo, viene travolta nel primo set, scatta sul 2-0 nel secondo ma si fa subito riprendere, priva della continuità necessaria anche sulla sua superficie prediletta. Sono decisamente troppi 32 errori non forzati in 17 game e 67 minuti di partita. Di contro, la ceca piazza 22 vincenti e si limita a 10 gratuiti.

La superiorità di Vondrousova si concretizza nel 6-1 6-4 finale: la numero 42 WTA, che ha usato il ranking protetto per superare Muchova e strappare l'ultimo pass della Repubblica Ceca, con coraggio e l'ausilio della palla corta, attende ora ai quarti la vincente del match tra Badosa e Podoroska in una zona di tabellone molto aperta. Osaka, che scappa via dalla zona mista per evitare le domande dei giornalisti, esce prima dei quarti in un torneo sul cemento per la prima volta dagli Australian Open 2020.

Per la prima volta dal 1988, edizione in cui il tennis è tornato ai Giochi Olimpici, le prime tre teste di serie del femminile sono fuori prima dei quarti di finale: Barty, Osaka e Sabalenka.

